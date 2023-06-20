Bulgaristan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Bulgaristan - Sırbistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Bulgaristan ile Sırbistan kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Bulgaristan - Sırbistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BULGARİSTAN - SIRBİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Bulgaristan - Sırbistan maçı 20 Haziran Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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