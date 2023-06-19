Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Slovenya - Danimarka maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Slovenya ile Danimarka kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Slovenya - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SLOVENYA - DANİMARKA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Slovenya - Danimarka maçı 19 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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