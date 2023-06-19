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Ermenistan 2-1 Letonya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

A Milli Takım'ın da yer aldığı 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Ermenistan, Letonya'yı 90+1'de bulduğu penaltı golüyle 2-1 mağlup etti.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 19 Haziran 2023 Pazartesi 21:01
Ermenistan 2-1 Letonya (MAÇ SONUCU - ÖZET)

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası D Grubu'nda Ermenistan ile Letonya karşı karşıya geldi.

Poljud Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 35. dakikasında ev sahibi Ermenistan, Nair Tiknizyan ile 1-0 öne geçti.

İlk yarı Ermenistan'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

Letonya ikinci yarıda beraberliği yakaladı. Roberts Savalnieks, 67. dakikada durumu 1-1 yaptı.

Ermenistan, 90+1. dakikada penaltı kazandı. Atışı gole çeviren Tigran Barseghyan, ev sahibini bir kez daha öne geçirdi.

Mücadele Ermenistan'ın 2-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı. Ermenistan bu sonuçla puanını 6'ya yükselterek, ikinci sıraya yerleşti. Puan cetvelinin son sırasındaki Letonya ise üçüncü maçından da puansız ayrıldı.

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