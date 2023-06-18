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TÜRKİYE GALLER MAÇI ŞİFRESİZ İZLE - CANLI 📺 | Milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Türkiye A Milli Futbol Takımı'mız, EURO 2024 Elemeleri dördüncü maçında Galler'i konuk edecek. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Takım, mutlak 3 puan için sahaya çıkacak. Gözler, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu gibi isimlerde olacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 23:01 Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2023 Pazar 23:10
TÜRKİYE GALLER MAÇI ŞİFRESİZ İZLE - CANLI 📺 | Milli maç ne zaman? Türkiye - Galler maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Futbol Takımımız, EURO 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Samsun'da Galler'i konuk edecek. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Stefan Kuntz yönetimindeki A Milli Futbol Takımımız, son olarak deplasmanda Letonya'yı 3-2 mağlup etmişti. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman? Milli maç saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - Galler maçı 19 Haziran Pazartesi günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı ve şifresiz yayınlanacak.

MİLLİLERİN 615. MAÇI

A Milli Futbol Takımı, Galler mücadelesiyle tarihindeki 616. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 336'sı resmi, 279'u özel olmak üzere toplamda 615 mücadelede 1'i hükmen olmak üzere 238 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 837 gol kaydederken, kalesinde ise 880 gole engel olamadı.

STEFAN KUNTZ İLE 18. KARŞILAŞMA

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 17 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda milli takım 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 17 mücadelede rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

ADAY KADRO

A Milli Takım'ın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor).

Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydın (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe).

Orta saha-forvet: Hakan Çalhanoğlu (İnter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Feyenoord), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray), Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor).

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