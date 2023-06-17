YKS 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | 💭 2023 YKS zor muydu? - TYT adayların görüşleri Twitter

YKS 2023 SOSYAL MEDYA YORUMLARI | Milyonlarca adayın katılım sağladığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), saat 13.00 itibarıyla sona erdi. Sınav salonlarından çıkan adaylar, rakiplerinin sınavının nasıl geçtiğini ve sınavın zorlu olup olmadığını öğrenmek için araştırmalara başladı. Peki 2023 YKS zor muydu? İşte adayların görüşleri ile sosyal medya yorumları...

2023 YKS ZOR MUYDU?

YKS'nin ilk oturumu TYT, saat 13.00'te sona eriyor. Adaylar, sınav salonlarından çıkınca görüşlerini paylaşacak. HEnüz sınav bitmediğinden sınavın zorluk derecesine ilişkin yorum yapılamamaktadır. YKS yorumları, sınavın bitiminin hemen ardından fotomac.com.tr'de yer alacak.

TYT ADAYLARIN GÖRÜŞLERİ TWİTTER

Geçtiğimiz yıl 3 milyon 234 bin adayın başvuruda bulunduğu TYT hakkında adaylar, sınavın okuduğunu anlama, yorum yapabilme, gündelik hayatla ilişkilendirebilme, çıkarımda bulunabilme becerilerini ölçen sorulardan oluştuğunu belirtti. ÖZellikle matematik alanında, 2021 TYT'den daha anlaşılabilir sorulara yer verildiğine işaret eden uzmanların yanı sıra adaylar, Türkçe ile Sosyal Bilgiler sorularının sınavda daha belirleyici rol oynadığını ifade etti. Zaman alan sorular ve çeldirici seçeneklerle Türkçe'de zorlanan adaylar, matematikte ise problem ve sayılara yönelik soruların zorlayıcı olduğunu, işleme dayalı sorularda çok zaman kaybedildiğini öne sürdü.

Fen Bilimleri alanında Fizik sorularından yakınan adaylar, Sosyal Bilimler'de ise tarihin genellikle 9 ve 10. sınıf müfredatı ağırlıklı ve yorumlanabilir sorular olduğunu ancak Felsefe ile Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularının ezber bilgiye dayalı olduğunu, bu sebeple Sosyal Bilimlerde belirleyici sorularının bu alanda olduğunu ifade etti. Öte yandan 2022 YKS kapsamında uygulanan TYT, AYT ve YDT testlerinin hiçbirinde iptal edilen soru olmadı. Konuya ilişkin açıklama yapan Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2022-Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) üç oturumda uygulanan testlerdeki toplam 680 sorudan iptal edilen sorunun bulunmadığını bildirdi.