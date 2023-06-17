📺TÜRKİYE AZERBAYCAN CANLI İZLE | Türkiye U21 - Azerbaycan U21 maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda CANLI yayınlanacak?

Türkiye Ümit Milli Futbol Takımı ile Azerbaycan Ümit Milli Futbol Takımı hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Karşılaşmayı takip etmek isteyen futbolseverler, Türkiye U21 - Azerbaycan U21 maçıyla ilgili bilgileri araştırıyor. Peki Türkiye U21 - Azerbaycan U21 maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TÜRKİYE U21 - AZERBAYCAN U21 MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Türkiye U21 - Azerbaycan U21 maçı 17 Haziran Cumartesi günü saat 19.00'da Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak. Mücadele A Spor ekranlarından naklen ve şifresiz yayınlanacak.