Tek aday Mehmet Büyükekşi

TFF'nin 22 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvurularının sona erdiği TFF tarafından açıklandı. TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak 22 Haziran'daki seçimlere katılacağı belirtildi.
TFF'nin 22 Haziran'da yapılacak Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda yapılacak başkan seçimi için adaylık başvurularının sona erdiği TFF tarafından açıklandı. TFF Statüsünde belirtilen koşulları sağlayan ve belgeleri sunan mevcut başkan Mehmet Büyükekşi'nin tek aday olarak 22 Haziran'daki seçimlere katılacağı belirtildi.