Messi'nin halefi Mohamed Salah

Süper yıldızlarla donattığı kadrosuyla Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşamayan Paris- Saint Germain'de Lionel Messi devri sona ermişti. ABD ekibi İnter Miami'ye giden Arjantinli yıldız Messi'nin yerine yıldız bir isim arayan Fransız ekibi rotayı hemen İngiltere'ye kırdı. Liverpool forması giyen Mohamed Salah, listenin ilk sırasında yer alıyor. PSG, daha önce de gündemine aldığı Mısırlı oyuncu için önümüzdeki günlerde teklif yapacak. İngilizlerin kapıyı 150 milyon euro'dan açması bekleniyor.

3 KEZ GOL KRALLIĞI YAŞADI

Transferde pazarlıkların başlayacağı Salah'ın ise kariyerinde yeni bir maceraya yelken açmak istediği biliniyor. Liverpool forması altında birçok başarı yakalayan 31 yaşındaki yıldız, Fransız ekibinin projesine sıcak bakıyor. 2017'de Roma'dan 42 milyon euro'ya transfer edilen yıldızın 2025'e kadar kontratı bulunuyor. Salah, İngiliz ekibinde çıktığı 305 maçta 186 kez fileleri sarstı ve 79 asiste imza attı. Premier Lig'de 3 kez gol kralı olurken 1'er Şampiyonlar Ligi ve Premier Lig zaferi yaşadı.