Haberler Futbol Benfica’ya Ramos piyangosu

Benfica’ya Ramos piyangosu

Portekiz ekibinin 20 yaşındaki yıldızı 93 milyon euro karşılığında Manchester United yolcusu...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 17 Haziran 2023 Cumartesi 06:50
Benfica’ya Ramos piyangosu

Benfica'da bu sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Goncalo Ramos'a talip çıktı. Portekizli oyuncu, Manchester United'ın radarına girdi. İngiliz basını ise 21 yaşındaki forvet için 93 milyon euro isteyen Benfica'nın pazarlığa hazır olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz yıl 100 milyon euro karşılığında Nunez'i Liverpool'a gönderen Portekiz ekibi, bu transfer gerçekleşirse büyük bir bonservis daha kazanacak. Kulübün altyapısında yetişen Ramos, A Takım'da çıktığı 106 maçta 41 gol ve 16 asistle oynadı. Portekiz Milli Takımı'nda ise 7 maçta 4 golle dikkat çekti.

DİĞER
Son dakika haberi: Ve Alex de Souza Süper Lig'e dönüyor! Yeni takımı duyanları şaşırttı...
Çıldırtan eleştiri! Oğuzhan Koç ateş püskürdü: Aşağılıksınız
Arda Güler'de sıcak saatler! F.Bahçe olmazsa...
Okan Buruk'tan yönetime transfer talebi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ermenistan deplasmanda kazandı!
Fransa deplasmanda rahat kazandı!
İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ 2023
YKS'ye girerken okunacak dua, Arapça okunuşu ve meali
TYT sınava son giriş saati kaç?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ermeniler yendi bizi sevindirdi Ermeniler yendi bizi sevindirdi 01:29
Bir bakışta 90 dakika Bir bakışta 90 dakika 01:28
Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! Abdülkerim Bardakcı: Çok mutlu ve gururluyum! 01:26
Muhteşem zafer Muhteşem zafer 01:21
Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! Stefan Kuntz: İki maç bana yetti üçüncüsüne gerek yok! 01:17
Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! 01:17
Daha Eski
A Milli Takım maç fazlasıyla lider! A Milli Takım maç fazlasıyla lider! 01:17
Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın! 01:17
İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! 01:17
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! 01:17
Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." 01:17
Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! 01:17