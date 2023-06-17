Benfica’ya Ramos piyangosu

Benfica'da bu sezon şampiyonluğun mimarlarından olan Goncalo Ramos'a talip çıktı. Portekizli oyuncu, Manchester United'ın radarına girdi. İngiliz basını ise 21 yaşındaki forvet için 93 milyon euro isteyen Benfica'nın pazarlığa hazır olduğunu iddia etti. Geçtiğimiz yıl 100 milyon euro karşılığında Nunez'i Liverpool'a gönderen Portekiz ekibi, bu transfer gerçekleşirse büyük bir bonservis daha kazanacak. Kulübün altyapısında yetişen Ramos, A Takım'da çıktığı 106 maçta 41 gol ve 16 asistle oynadı. Portekiz Milli Takımı'nda ise 7 maçta 4 golle dikkat çekti.