Arda Kardeşler Fareo - Çekya maçında

FIFA kokartlı hakemimiz Arda Kardeşler, Faroe Adaları ile Çekya arasında bugün oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek. Faroe Adaları'nın Torshavn şehrindeki Torsvollur Stadı'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi Bahattin Şimşek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görevlendirildi.
FIFA kokartlı hakemimiz Arda Kardeşler, Faroe Adaları ile Çekya arasında bugün oynanacak 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri E Grubu müsabakasını yönetecek. Faroe Adaları'nın Torshavn şehrindeki Torsvollur Stadı'nda oynanacak müsabakada Arda Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi Bahattin Şimşek olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen VAR, Alper Ulusoy ise AVAR olarak görevlendirildi.