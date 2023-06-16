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San Marino - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. San Marino ile Kazakistan kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, San Marino - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 11:50 Güncelleme Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 12:10
San Marino - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

San Marino - Kazakistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. San Marino ile Kazakistan kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, San Marino - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAN MARİNO - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

San Marino - Kazakistan maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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