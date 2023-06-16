San Marino - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

San Marino - Kazakistan maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. San Marino ile Kazakistan kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, San Marino - Kazakistan maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

SAN MARİNO - KAZAKİSTAN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

San Marino - Kazakistan maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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