Haberler Futbol Malta 0-4 İngiltere (MAÇ SONUCU-ÖZET) İngiltere deplasmanda rahat kazandı!

Malta 0-4 İngiltere (MAÇ SONUCU-ÖZET) İngiltere deplasmanda rahat kazandı!

2024 Avrupa Şampiyonası C Grubu 3. maçında Malte ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleden konuk ekip İngiltere 4-0'lık skorla galip ayrıldı ve 3'te 3 yaparak liderliğini korudu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2023 Cuma 23:42
Malta 0-4 İngiltere (MAÇ SONUCU-ÖZET) İngiltere deplasmanda rahat kazandı!

2024 Avrupa Şampiyonası C Grubu 3. hafta maçında Malta ile İngiltere karşı karşıya geldi. Mücadeleyi İngiltere 4-0 kazandı.

İngiltere'ye galibiyeti getiren golleri 8. dakikada Ferdinando Apap (k.k), 28'de Trent Alexander-Arnold, 31. dakikada Harry Kane (p) ve 82'de ise Callum Wilson (p) kaydetti.

Bu sonucun ardından İngiltere 3'te 3 yaptı ve 9 puana yükseldi. Malta ise 0 puanla haftayı kapattı.

Grubun bir sonraki maçında 19 Haziran Pazartesi günü İngiltere sahasında Kuzey Makedonya'yı ağırlayacak. Malta ise yine aynı tarihte Ukrayna deplasmanında sahne alacak.

DİĞER
Eşi Meedo’nun doğum gününü kutlayan Şeyma Subaşı'ndan bir garip pasta! Sosyal medyada alay konusu oldu!
Başkan Erdoğan, Haydarpaşa Lisesi'nde düzenlenen 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Karne Dağıtım Töreni'ne katıldı
Erden Timur'dan Ali Koç'a: Çıksın açıklasın!
F.Bahçe ve G.Saray'dan tarihi takas!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Ermenistan deplasmanda kazandı!
Fransa deplasmanda rahat kazandı!
2023 YKS - TYT saat kaçta başlıyor, bitiyor?
2023 YKS'de kalem ve silgi verilecek mi?
2 yıllık üniversite bölümleri ve taban puanları 2023
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fransa deplasmanda rahat kazandı! Fransa deplasmanda rahat kazandı! 23:46
A Milli Takım maç fazlasıyla lider! A Milli Takım maç fazlasıyla lider! 23:46
Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! Bizim Çocuklar son nefeste kazandı! 23:45
İngiltere deplasmanda dört dörtlük! İngiltere deplasmanda dört dörtlük! 23:42
Leicester City'nin yeni teknik direktörü belli oldu! Leicester City'nin yeni teknik direktörü belli oldu! 22:16
İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! İtalyan gazeteciden F.Bahçe iddiası! 22:03
Daha Eski
Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! Fatih Terim'in yeni takımı belli oldu! 21:57
Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." Erden Timur'dan flaş Zaniolo sözleri! "Birçok teklif..." 21:39
Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! Erden Timur'dan flaş Icardi açıklaması! 21:37
Kuntz'tan Arda Güler sözleri! Kuntz'tan Arda Güler sözleri! 21:13
Letonya - Türkiye | CANLI Letonya - Türkiye | CANLI 21:01
Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları Berlin'de başlıyor! Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları Berlin'de başlıyor! 20:04