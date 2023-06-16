Finlandiya - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Finlandiya - Slovenya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Finlandiya ile Slovenya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Finlandiya - Slovenya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FİNLANDİYA - SLOVENYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Finlandiya - Slovenya maçı 16 Haziran Cuma günü saat 19:00'da S Sport Plus ve S Sport'ta canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE