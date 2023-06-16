Danimarka - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Danimarka - Kuzey İrlandamaçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile Kuzey İrlanda kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - Kuzey İrlanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - KUZEY İRLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Kuzey İrlanda maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE