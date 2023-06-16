Andorra - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Andorra - İsviçre maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Andorra ile İsviçre kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Andorra - İsviçre maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ANDORRA - İSVİÇRE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Andorra - İsviçre maçı 16 Haziran Cuma günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE