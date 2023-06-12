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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması: Gelecek sezon kayıtlar...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu. 2022-23 sezonunu değerlendiren Büyükekşi, gelecek sezon VAR kayıtlarının açıklanıp, açıklanmayacağına ilişkin dikkat çeken bir açıklama yaptı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 20:01 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 21:02
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den VAR açıklaması: Gelecek sezon kayıtlar...

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, canlı yayın konuğu olduğu A Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

Sezonun değerlendirmesini yapan Büyükekşi, genel kurul, Şampiyonlar Ligi finali, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve VAR kayıtlarıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İŞTE BÜYÜKEKŞİ'NİN SÖZLERİ:

"Süper Lig kulüplerini büyük bir kısmı bana desteklerini açıkladı. Ali Koç başkanımız da paylaşmış. Başkanların yüzde 90'ı hayırlı olsun dedi. Ama daha 3 gün var adaylık için. İsteyen bir başkası da aday olabilir."

"Geçen sene 1 yıllığına aday olduk. Bu 1 yıllık çerçevede başka bir aday yoktu, Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirme konusunda aday olduk ve seçimi kazandık. 4 yıllık yeni bir dönem için herhangi bir aday çıkmadı şu ana kadar."

"1 yıllık görevi aldık. Yeniden genel kurula gidiyoruz. Bütün kurumlarımız da 1 yıllıktı. Bizim genel kurulumuzla birlikte hepsinin görev süresi dolacak. Seçimden sonra tabloya göre karar vereceğiz."

"Şampiyonlar Ligi gibi çok büyük bir futbol organizasyonunu düzenlemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl Paris'te büyük sıkıntılar yaşandığını herkes gördü. Biz, tüm dünyadan büyük bir takdir kazandık. UEFA Başkanı Ceferin, teşekkürlerini sundu."

"Biz hocamızla devam ediyoruz. Bu konuda bir yorum yapmıyoruz. Çok önemli 2 tane maç var. Hocamız görevinin başında. Bu maçların neticesi de son derece önemli. İnşallah istediğimiz sonuçları alırız."

"Bu yıl, gerek Dünya Kupası'ndan dolayı verilen ara, gerekse depremden dolayı verilen ara, seçimden dolayı hafta arasına kayan maçlar... Bunların hepsine rağmen şampiyon olan takım bir hafta önce belli oldu. Küme düşen takım son hafta belli oldu. Demek ki biz doğru bir yönetim göstermişiz. Hiçbir takım 10-15 puan fark atıp şampiyon olmamış ya da küme düşmemiş. Rekabet son haftaya kadar devam etmiş."

"Önümüzdeki yıl bir aksilik olmazsa yarı otomatik ofsayt sistemini hayata geçirmek için teşebbüsümüz olacak."

"Gelecek sezon VAR kayıtlarının açıklanması yönünde bir projemiz yok. Eğitim amaçlı, bir sefere mahsus olmak üzere 2 tane VAR kaydını kamuoyu ile paylaştık. O zaman da bir seferliğine olduğunu söyledik. Hollanda'da da bir seferliğine eğitim amaçlı paylaşıldı. Bu tür hataların bundan sonra olmaması için adım atmış olduk."

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