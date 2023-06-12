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TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşuyor | CANLI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulunuyor. Bu canlı yayını haberimizden takip edebilirsiniz...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 20:01 Güncelleme Tarihi: 12 Haziran 2023 Pazartesi 20:20
TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi konuşuyor | CANLI

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, konuk olduğu A Spor'a özel açıklamalarda bulunuyor. Bu canlı yayını haberimizden takip edebilirsiniz...

ASpor CANLI YAYIN

"Süper Lig kulüplerini büyük bir kısmı bana desteklerini açıkladı. Ali Koç başkanımız da paylaşmış. Başkanların yüzde 90'ı hayırlı olsun dedi. Ama daha 3 gün var adaylık için. İsteyen bir başkası da aday olabilir."

"Geçen sene 1 yıllığına aday olduk. Bu 1 yıllık çerçevede başka bir aday yoktu, Türk futboluna yeni bir bakış açısı getirme konusunda aday olduk ve seçimi kazandık. 4 yıllık yeni bir dönem için herhangi bir aday çıkmadı şu ana kadar."

"1 yıllık görevi aldık. Yeniden genel kurula gidiyoruz. Bütün kurumlarımız da 1 yıllıktı. Bizim genel kurulumuzla birlikte hepsinin görev süresi dolacak. Seçimden sonra tabloya göre karar vereceğiz."

"Şampiyonlar Ligi gibi çok büyük bir futbol organizasyonunu düzenlemiş olmaktan gurur duyuyoruz. Geçtiğimiz yıl Paris'te büyük sıkıntılar yaşandığını herkes gördü. Biz, tüm dünyadan büyük bir takdir kazandık. UEFA Başkanı Ceferin, teşekkürlerini sundu."

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