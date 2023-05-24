Haberler Futbol Fiorentina 1-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fiorentina 1-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Fiorentina ile Inter, İtalya Kupası finalinde kozlarını paylaştı. A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter sahadan 2-1 galip ayrılarak kupayı müzesine götürdü. Inter'e galibiyeti getiren golleri Lautaro Martinez kaydetti. Fiorentina'nın tek golü Nico Gonzalez'den geldi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 25 Mayıs 2023 Perşembe 00:05
Fiorentina 1-2 Inter (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İtalya Kupası finalinde Fiorentina ile Inter karşı karşıya geldi. Roma'daki Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada hakem Massimiliano Irrati düdük çaldı.

A Milli yıldızımız Hakan Çalhanoğlu'nun formasını giydiği Inter, müsabakadan 2-1 galip ayrılarak kupayı kazanmayı başardı.

Maçın henüz 3. dakikasında Nico Gonzalez'in golüyle yenik duruma düşen Inter, 29 ve 37. dakikalarda sahneye çıkan Lautaro Martinez'in golleriyle öne geçti. İkinci yarıda da skoru tutmayı başaran ve kalesini gole kapatan Inter sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrılarak mutlu sona ulaştı.

Inter bu sonuçla 9. kez İtalya Kupası zaferini elde etmiş oldu.

DİĞER
Son Dakika: Türk caz müzisyeni Bozkurt İlham Gencer, 101 yaşında vefat etti!
5 aylık hamile olan Nazlı Sabancı “Hamile stilim” diyerek derin dekoltesiyle karnı burnunda paylaştı! Arzu Sabancı’nın gelini...
F.Bahçe Batshuayi ile farkı 2'ye çıkardı!
Fenerbahçe'den yeni sezona çifte bomba transfer!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
PSV'de Nistelrooy dönemi sona erdi!
Fiorentina - Inter maçı saat kaçta?
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
Çılgın Sayısal Loto çekildi! (24 Mayıs)
aspor CANLI İZLE (HD) - A Spor CANLI YAYIN
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Şampiyon M. City deplasmanda takıldı! Şampiyon M. City deplasmanda takıldı! 00:05
İtalya Kupası'nda şampiyon Inter! İtalya Kupası'nda şampiyon Inter! 00:05
King'den şampiyonluk yorumu: Bir mucize gerçekleşebilir! King'den şampiyonluk yorumu: Bir mucize gerçekleşebilir! 23:36
Rıza Çalımbay: Bu sezon hep sıkıntı yaşadık Rıza Çalımbay: Bu sezon hep sıkıntı yaşadık 23:29
Michy Batshuayi durdurulamıyor! Michy Batshuayi durdurulamıyor! 23:18
Samet Akaydın: 1 haftam zehir oldu Samet Akaydın: 1 haftam zehir oldu 23:15
Daha Eski
F.Bahçe'de Jesus geleceği hakkında konuştu! F.Bahçe'de Jesus geleceği hakkında konuştu! 23:13
Ferdi Kadığlu: Ligde her şey mümkün Ferdi Kadığlu: Ligde her şey mümkün 23:09
F.Bahçe finale yükseldi! F.Bahçe finale yükseldi! 22:31
Joshua King'den klas bitiriş! İşte o anlar Joshua King'den klas bitiriş! İşte o anlar 22:30
R. Madrid evinde Rodrygo ile kazandı R. Madrid evinde Rodrygo ile kazandı 22:24
F.Bahçe Batshuayi ile farkı 2'ye çıkardı! F.Bahçe Batshuayi ile farkı 2'ye çıkardı! 22:06