Yok artık Messi

Fransa'da yapılan haberlere göre, Lionel Messi'nin Paris Saint- Germain'den Suudi Arabistan takımı Al-Hilal'e yaz transfer dönemi için yapacağı dev transfer kesinleşti. Dünya futbolunun en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Messi, Suudi Arabistan'ın Al-Hilal takımıyla rekor bir sözleşme imzalayacak.



2 YILLIK OLACAK

Arabistan basınında da Messi'nin gelecek sezon Suudi Arabistan'da oynayacağı ve transferin artık kesinleştiği belirtildi. En çok merak edilen Messi'nin ne kadar kazanacağı iddiası da dudak uçuklattı. Tangocunun sözleşmesinin 2 yıllık olacağı ve tahmini 500 milyon ile 600 milyon Euro arasında rekor bir ücret kazanacağı kaydedildi.



KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI

Lionel Messi kısa süre önce PSG yönetiminden izin almadan Arabistan'a gitmişti. Bu olay sonrası 2 hafta kadro dışı bırakıldığı açıklanmıştı. Yıldız futbolcunun burada bir kulüple görüşüp anlaştığı belirtilmişti. Bu iddialar dün tamamen güçlendi.