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TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları...

Son dakika spor haberleri... Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), kuruluşunun 100. yılı sebebiyle verilecek şampiyonluk kupalarında değişikliğe gidildiğini duyurdu. İşte detaylar...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2023 Pazar 14:07
TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları...

Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa şampiyonluk kupalarında, Türkiye Futbol Federasyonunun 100. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle değişikliğe gidildi.

TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları...

TFF'den yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu'nun aldığı karar doğrultusunda Spor Toto Süper Lig, Spor Toto 1. Lig, TFF 2. Lig, TFF 3. Lig, Ziraat Türkiye Kupası ve Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olan takımlara verilen kupaların tasarımları yenilendi.

TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları...

Bu kupalar arasında ilk olarak Spor Toto 1. Lig Kupası, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Yılport Samsunsporlu futbolcuların ellerinde yükselecek.

TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları...

Uzun bir çalışma dönemi sonrasında ortaya çıkan yeni şampiyonluk kupasının ana esin kaynağı futbolun tüm paydaşlarının beraber oluşturduğu aile kavramı ve bu büyük aileyi bir araya getirip kenetleyen Ay-Yıldızımız oldu.

TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları...

Türkiye Futbol Federasyonu bir ailedir. Federasyon, kulüpler, futbolcular, taraftarlar ve futbol camiası bu ailenin 5 ana yapı taşıdır. Federasyonun 100. yılında bu özel kupa tasarlanırken futbol camiası bir aile olarak düşünülüp bu unsurlar birleştirildi ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi. Bu unsurları bir araya getiren 5 koldan oluşan, üstten bakıldığında yıldız formunda bir kupa tasarlandı. Desenlerle bezenmiş 5 adet kol 90 derece bükülerek, kaide üzerinde birleşiyor ve bir yıldız oluşturuyor.

TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları...

Pencereler, aileleri dış dünya ile bağlayan, ışık getiren unsurlardır. Kupanın kollarında, tarihi kültürel mirasımızda yer etmiş pencere ve cumba mimari süsleme elemanlarından olan Maşrabiye geometrik desenleri kullanıldı. Bu desenler sonsuzluğu, kararlılığı ve bir topluluk olma, aile olma yapıtaşını betimlemektedir.

TFF'den 100. yıla özel hamle! Şampiyonluk kupaları...

Son olarak kupa tasarımı, kupanın üst kısmında futbolu en iyi sembolize eden futbol topu ile tamamlandı ve kupa futbolun yıldızlarına atfedildi. Bu vesileyle Spor Toto 1. Lig'de şampiyon olarak Spor Toto Süper Lig'e yükselen Yılport Samsunspor'u tekrar tebrik ederiz." denildi.

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