Çocuklarla omuz omuza

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkım yapan depremlerden etkilenen 20 çocuk, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve ünlü futbolcularla TFF'nin Riva'daki sahasına çıktı. "Yükselen Anadolu" adı verilen kırmızı ve beyaz formalı iki takım dostluk maçı yaptı. Arda Turan ve Volkan Demirel'in de teknik direktörlük yaptığı maçı, eski hakem Cüneyt Çakır yönetti. Sahada Gomis, Mata, Hadziahmetovic, Volkan Babacan, Eren Elmalı, Salih Dursun ve Fernandes gibi yıldızlar yer aldı. Maç 3-3 sona erdi.

Bakan Kurum ve çocuklar, anlamlı etkinlikte hoşça vakit geçirdi. Çocukların da yüzlerindeki gülümseme her şeye değerdi.

Maçta, kırmızı takımın teknik direktörlüğünü Arda Turan, beyaz takımın teknik direktörlüğünü ise Volkan Demirel yaptı.

Riva'daki dostluk maçında forma numaraları deprem felaketinden etkilenen şehirlerin plaka kodlarından oluştu.

Depremzede çocuklar, kupalarını ve hediyelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un elinden aldı.

Bakan Kurum, TFF Başkanı Büyükekşi ve Volkan Demirel, gazetecilerle sohbet etti.

KURUM: ACIMIZ ORTAK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum dostluk maçı sonrasında şunları söyledi: "Dostluk kazandı, birlik kazandı, beraberlik kazandı. Belki farklı takımları tutabiliriz ama acımız ortak. 85 milyonun acısı bu manada ortak."

BAŞKAN ÖZBEK DE GELDİ

Depremzede çocuklar için organize edilen dostluk maçını, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ve Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek de depremzede çocuklar ve aileleriyle birlikte takip edip, destek verdi.

HATAYSPOR MERSİN'DE

Deprem felaketi nedeniyle ligden çekilen Hatayspor, yeni sezonda başka bir ilde devam edecek. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi yaptığı açıklamada, "Hatayspor yeni sezonda Mersin'de Süper Lig'e devam edecek inşallah" dedi.