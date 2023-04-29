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Nantes- Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Nantes ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes- Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 17:00 Güncelleme Tarihi: 29 Nisan 2023 Cumartesi 17:10
Nantes- Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Nantes - Toulouse maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Nantes ile Toulouse karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nantes - Toulouse maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - TOULOUSE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Toulouse maçı 29 Nisan Cumartesi günü saat 22:00'de beIN SPORTS 3'te canlı yayınlanacak.

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