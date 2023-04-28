TFF, deprem felaketinden etkilenen depremzedeler yararına GoArt Metaverse platformu ile iş birliği anlaşmasına imza attı. Riva'daki imza törenine; TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, GoArt Metaverse platformu kurucusu ve CEO'su Burak Soylu ile Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel katıldı. Büyükekşi, "Metaverse içerisinde TFF müzesi, 6 Şubat Anıtı, Omuz Omuza Sahası ve ödüllerin sergilendiği bir alan bulunuyor" dedi

PENALTILARLA DESTEK OLUN

Mehmet Büyükekşi sözlerini şöyle sürdürdü: "TFF müzesinde Türk futbol tarihini anlatan önemli içerikler sergileniyor. Kullanıcılar, sanal evrendeki stadyuma girebilecekler. TFF Omuz Omuza sahasına çıkarak penaltılarıyla iyilik için hücum edecekler. Türk halkı ve tüm futbolseverleri GoArt Metaverse programını indirerek, penaltılarıyla depremzedelerimize destek olmaya davet ediyorum."