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Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Fiorentina ile Cremonese karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Nisan 2023 Perşembe 15:58
Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Fiorentina - Cremonese maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Fiorentina, Cremonese'yi 2-0'ın rövanşında ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fiorentina - Cremonese maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FIORENTINA - CREMONESE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fiorentina - Cremonese maçı 27 Nisan Perşembe günü saat 22.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Fiorentina - Cremonese MAÇI CANLI İZLE

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