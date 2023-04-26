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Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Inter ile Juventus karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 11:32 Güncelleme Tarihi: 26 Nisan 2023 Çarşamba 11:50
Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Inter - Juventus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final maçında Inter, Juventus'u 1-1'in rövanşında ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Inter - Juventus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

INTER - JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Inter - Juventus maçı 26 Nisan Çarşamba günü saat 22.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

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