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Hakemler ve VAR’a MHK’den neşter!

MHK, bazı hakem ve VAR hakemlerini dinlendirme kararı aldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Nisan 2023 Pazar 06:50
Hakemler ve VAR’a MHK’den neşter!
MHK, bazı hakem ve VAR hakemlerini dinlendirme kararı aldı. Yapılan açıklama şöyle: "Son hafta maçları için yapılan teknik değerlendirme ve VAR kayıtları incelemesi sonucunda; 2. bir değerlendirmeye kadar bazı hakem ve VAR hakemlerine görev verilmemesi yönünde karar alınmıştır. Bu süre içerisinde hakemlerimiz teknik ve mental olarak müsabaka alacak gibi hazırlıklarına devam edecektir. Makul bir dinlenme süresinin ardından yeniden değerlendirme yapılacaktır. Hakemlerin de bir insan olduğu, hata yapabileceklerini bilmekle beraber, tüm çabamız hakemlerimizin müsabaka neticesine veya oyunun akışına tesir edecek büyük hatalar yapmamaları içindir."
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