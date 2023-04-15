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Flamengo yeni hocasını resmen açıkladı!

Son dakika spor haberi: Vitor Pereira ile yollarını ayıran Brezilya Ligi Flamengo'nun yeni hocası belli oldu. Jorge Jesus ile temaslarından sonuç alamayan Flamengo yönetimi, takımın başına Arjantinli teknik adam Sampaoli'yi getirdi. Deneyimli teknik adamla 1,5 yıllık resmi sözleşme imzalandı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 15 Nisan 2023 Cumartesi 09:29
Flamengo yeni hocasını resmen açıkladı!

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Arayışlarına hemen başlayan Flamengo, ilk olarak Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus ile temasa geçti.

Jesus'un Fenerbahçe'deki sözleşmesinin bitmesini beklemek istemeyen Flamengo yönetimi, Sevilla ile yollarını ayıran Sampaoli'yi takımın başına getirdi.

Kulüpten yapılan duyuruda Jorge Sampaoli'nin 31 Aralık 2024'e kadar teknik direktörlük koltuğunda oturacağı ifade edildi.

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