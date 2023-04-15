Flamengo yeni hocasını resmen açıkladı!

Brezilya Ligi takımlarından Flamengo'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Arayışlarına hemen başlayan Flamengo, ilk olarak Fenerbahçe'de görev yapan Jorge Jesus ile temasa geçti.



Jesus'un Fenerbahçe'deki sözleşmesinin bitmesini beklemek istemeyen Flamengo yönetimi, Sevilla ile yollarını ayıran Sampaoli'yi takımın başına getirdi.



Kulüpten yapılan duyuruda Jorge Sampaoli'nin 31 Aralık 2024'e kadar teknik direktörlük koltuğunda oturacağı ifade edildi.