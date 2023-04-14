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İlkay Gündoğan Barcelona ile anlaşmak üzere!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan, La Liga ekiplerinden Barcelona ile anlaşmak üzere. İşte haberin detayları...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 19:26 Güncelleme Tarihi: 14 Nisan 2023 Cuma 19:27
İlkay Gündoğan Barcelona ile anlaşmak üzere!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City forması giyen İlkay Gündoğan'ın, La Liga ekiplerinden Barcelona'ya transferi çok yakın.

İspanya'dan sport.es'in haberine göre; Barcelona, İlkay Gündoğan transferini bitirmek üzere.

İlkay, Manchester City'den henüz bir sözleşme teklifi almadı ve Barcelona kulübüne transfer olmayı çok istiyor.

Haberde ayrıca Barcelona'nın o dönem B.Dortmund'da oynarken İlkay transferini bitirmeye yakın olduğu, hatta Barcelona'da ev bile tuttuğu belirtiliyor. Ancak o dönemki teknik direktör Luis Enrique'nin tercihini Arda Turan'dan yana kullandığı belirtiliyor.

Anlaşma tamamlandığı takdirde İlkay, Barcelona'dan yıllık 12 milyon euro kazanacak.

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