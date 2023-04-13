Haberler Futbol TFF'den küfür açıklaması! "Ahlak sorunudur"

TFF'den küfür açıklaması! "Ahlak sorunudur"

Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlarda edilen küfürlerle ilgili bir açıklama yayınladı. TFF açıklamasında, "Maçlar sırasında futbolun kadın profesyonellerine, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına, taraftarlara yönelik stadyumlarda ve sosyal medya araçlarında kitlesel ya da bireysel küfür ve hakaretin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz. Küfür, özellikle de kadına küfür futbol ve camialar üstü önemli bir ahlak sorunudur." ifadelerine yer verdi.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Nisan 2023 Perşembe 16:07
TFF'den küfür açıklaması! "Ahlak sorunudur"

Türkiye Futbol Federasyonu, stadyumlarda edilen küfürlerle ilgili bir açıklama yayınladı. TFF açıklamasında, "Maçlar sırasında futbolun kadın profesyonellerine, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına, taraftarlara yönelik stadyumlarda ve sosyal medya araçlarında kitlesel ya da bireysel küfür ve hakaretin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz. Küfür, özellikle de kadına küfür futbol ve camialar üstü önemli bir ahlak sorunudur." ifadelerine yer verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklama şöyle:

Türkiye Futbol Federasyonu olarak; yönetim kurulumuzda 99 yıl sonra ilk defa yer alan iki kadın üyemiz ve federasyonumuz bünyesinde görev alan her seviyedeki kadın yöneticilerimiz ve çalışanlarımız adına; Maçlar sırasında futbolun KADIN profesyonellerine, hakemlere, futbolculara, basın mensuplarına, taraftarlara yönelik stadyumlarda ve sosyal medya araçlarında kitlesel ya da bireysel küfür ve hakaretin her türlüsünün kabul edilemez olduğunu ifade etmek isteriz. Küfür, özellikle de kadına küfür futbol ve camialar üstü önemli bir ahlak sorunudur.

Cinsiyet ayrımcılığına yol açan küfür ve hakaret içeren söylemler; sporun dostluk, kardeşlik ve barış kültürüne yıkıcı zarar verirken bu spora gönül vermiş kadınları yaralamakta, Türk Futbolunun marka değerine de zarar vermektedir.

Bu vesileyle "futbol sadece futbol değildir" anlayışıyla tüm spor camiasını; paydaşlarının, sporseverlerin, gençlerin tribünlerden uzaklaşmasına, annelerin çocuklarını stadyumlara getirmemesine neden olan, toplumsal huzuru bozan, insanları rencide ve mutsuz eden küfür ve hakaret içeren söylemlere karşı birlikte mücadele etmeye davet ediyoruz.

Unutmayalım ki; genç kuşakların ruhen, ahlâken, zihnen ve bedenen çok iyi yetiştirilmesi için tüm spor faaliyetleri ve sporcular kritik öneme sahiptir. Hiç kimsenin ya da grubun, bunu bozmasına izin vermeyeceğiz.

Kamuoyunun bilgilerine saygılarımızla sunarız.

DİĞER
Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? THY EuroLeague Kızılyıldız Fenerbahçe Beko maçı canlı izle ekranı!
Güngören'de korku dolu anlar! Metruk bina araçların üzerine çöktü... O anlar kamerada
G.Saray'da sürpriz ayrılık!
Bomba transfer iddiası! Dünya yıldızı G.Saray'da
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Al Nassr'dan flaş Rudi Garcia kararı!
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Spor Gündemi
Evde bakım maaşı sorgulama ve yatan iller listesi Nisan 2023
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Kamu işçisine ne kadar, yüzde kaç zam gelecek?
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Al Nassr'dan flaş Rudi Garcia kararı! Al Nassr'dan flaş Rudi Garcia kararı! 16:57
F.Bahçe'den golcü harekatı! Valencia giderse... F.Bahçe'den golcü harekatı! Valencia giderse... 16:39
Bayern'den Mane kararı! Sane'ye yumruk atmıştı Bayern'den Mane kararı! Sane'ye yumruk atmıştı 16:26
TFF'den küfür açıklaması! "Ahlak sorunudur" TFF'den küfür açıklaması! "Ahlak sorunudur" 16:04
Trabzonspor-Beşiktaş maçı için taraftar kararı! Trabzonspor-Beşiktaş maçı için taraftar kararı! 15:54
G.Saray'da sürpriz ayrılık! G.Saray'da sürpriz ayrılık! 15:46
Daha Eski
Premier Lig kulüplerinden flaş karar! Formalarda... Premier Lig kulüplerinden flaş karar! Formalarda... 15:46
Beşiktaş Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdürdü Beşiktaş Trabzonspor derbisinin hazırlıklarını sürdürdü 15:11
Fırtına süper yıldıza kancayı taktı! Fırtına süper yıldıza kancayı taktı! 15:06
Kartal'a müjde! Sözleşmesi feshedildi Kartal'a müjde! Sözleşmesi feshedildi 14:33
F.Bahçe'nin Ankaragücü mesaisi devam ediyor! F.Bahçe'nin Ankaragücü mesaisi devam ediyor! 14:29
G.Saray genç yıldızla görüşmelere başladı G.Saray genç yıldızla görüşmelere başladı 14:26