Orkun’a 35 milyon

A Milli Takımımız'ın yıldız orta sahalarından Orkun Kökçü, Avrupa'nın dev ekiplerinin radarına girdi. İngiliz basını daha önce Arsenal'in Kökçü'yü almak istediğini öne sürmüştü. 22 yaşındaki orta saha için bu kez İngiliz devi Manchester United ve Portekiz'in önemli kulübü Benfica'nın da devreye girdiği iddia edildi. İngiliz Mirror'daki habere göre; Benfica'nın genç maestro için 35 milyon euro'luk bir teklif hazırlığında olduğu belirtildi. Manchester United, Tottenham, Brighton, Leicester City, West Ham United, Brentford gibi ekiplerin Feyenoord'un Ajax ile oynadığı karşılaşmada Orkun Kökçü'yü takip ettiği de aktarıldı. Orkun Kökçü, bu sezon Feyenoord'da 37 maçta boy gösterdi. Bu maçlarda 12 gol, 3 asistlik bir performans sergiledi.