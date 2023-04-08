Haberler Futbol Celtic 3-2 Rangers | MAÇ SONUCU - ÖZET

Celtic 3-2 Rangers | MAÇ SONUCU - ÖZET

İskoçya Ligi'nde heyecan devam ediyor. 31. hafta maçında Celtic sahasında Rangers'ı konuk etti. Mücadeleyi 3-2 kazanan Celtic 3 puanı hanesine yazdırdı. Alınan bu sonuçla lider Celtic, 2. sırdadaki Rangers ile puan farkını 12'ye çıkardı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 08 Nisan 2023 Cumartesi 16:44
Celtic 3-2 Rangers | MAÇ SONUCU - ÖZET

İskoçya Ligi 31. hafta maçında Celtic, sahasında Rangers ile karşılaştı. Celtic Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Celtic'e galibiyeti getiren golleri 26 ve 62. dakikalarda Furuhashi ve 73. dakikada Filipe kaydetti. Rangers'ın golleri 45 ve 79. dakikalarda Tavarnier'den geldi.

Bu galibiyetle Celtic, 24 maçlık yenilmezlik serisini korudu. Rangers ise 17 maç sonra kaybetti.

Celtic karşısında 2 gol atan Tavernier, Rangers formasıyla 100. golünü attı.

Alınan bu sonuçla lider Celtic, 2. sırdadaki Rangers ile puan farkını 12'ye çıkardı.

DİĞER
“Öptüm Seni Şeker” şarkısı dillere pelesenk olmuştu! 57 yaşındaki Bora Gencer'e yorum yağdı: İnsan hiç mi yaşlanmaz!
"Para mara yok banka mıyım ben!" artık Prens Harry'nin telefonlarını bile açmıyor! Gerçek babasına dair itiraflar sonrası Kral Charles...
Yeni transfer F.Bahçe'deki ayrılığı açıkladı!
ManU'da gözden düştü! Galatasaray
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Porto Benfica deplasmanında kazandı!
🔴A SPOR CANLI YAYIN | Spor Gündemi
Sayısal Loto sonuçları 8 Nisan
İSTANBUL NAMAZ VAKTİ 2023
Kars Sarıkamış TOKİ kazananlar isim listesi
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Old Firm derbisinde kazanan Celtic! Old Firm derbisinde kazanan Celtic! 16:44
ManU Everton engelini rahat geçti! ManU Everton engelini rahat geçti! 16:31
THY EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu THY EuroLeague'de haftanın MVP'si belli oldu 15:52
Udinese ile Monza puanları paylaştı! Udinese ile Monza puanları paylaştı! 15:34
Yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam... Yuvadan uçuyor! Dudak uçuklatan rakam... 15:13
Obradovic tarih yazıyor! EuroLeague'e damga vurdu Obradovic tarih yazıyor! EuroLeague'e damga vurdu 14:59
Daha Eski
İrfan Can Kahveci açıkladı! "Kontrolüm dışında..." İrfan Can Kahveci açıkladı! "Kontrolüm dışında..." 14:21
Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda? Kasımpaşa - Trabzonspor maçı hangi kanalda? 14:09
Altınordu - Eyüpspor maçı hangi kanalda? Altınordu - Eyüpspor maçı hangi kanalda? 14:03
Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda? Sakaryaspor - Manisa FK maçı hangi kanalda? 13:57
Pirlo'dan F.Bahçe yorumu: Kızgın ve sinirliler Pirlo'dan F.Bahçe yorumu: Kızgın ve sinirliler 13:23
Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli... Arda Güler İspanyol devine! Bonservis bedeli... 13:16