Celtic 3-2 Rangers | MAÇ SONUCU - ÖZET

İskoçya Ligi 31. hafta maçında Celtic, sahasında Rangers ile karşılaştı. Celtic Park'ta oynanan maçı ev sahibi ekip 3-2 kazandı. Celtic'e galibiyeti getiren golleri 26 ve 62. dakikalarda Furuhashi ve 73. dakikada Filipe kaydetti. Rangers'ın golleri 45 ve 79. dakikalarda Tavarnier'den geldi.



Bu galibiyetle Celtic, 24 maçlık yenilmezlik serisini korudu. Rangers ise 17 maç sonra kaybetti.



Celtic karşısında 2 gol atan Tavernier, Rangers formasıyla 100. golünü attı.



Alınan bu sonuçla lider Celtic, 2. sırdadaki Rangers ile puan farkını 12'ye çıkardı.