RB Leipzig - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. RB Leipzig ile Dortmund Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, RB Leipzig - Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

RB LEIPZIG - DORTMUND MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

RB Leipzig - Dortmund maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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