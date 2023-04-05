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Nürnberg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Nürnberg ile Stuttgart, Almanya Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nürnberg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 13:30 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 13:50
Nürnberg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Nürnberg ile Stuttgart Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Nürnberg - Stuttgart maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NÜRNBERG - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nürnberg - Stuttgart maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Nürnberg - Stuttgart maçını canlı takip etmek için tıklayın

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