Haberler Futbol Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Nantes ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 11:40 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 12:00
Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Fransa Kupası

Nantes - Lyon maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Fransa Kupası'nda heyecan devam ederken Nantes ile Lyon karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak edilmeye ve araştırılmaya başladı. Peki, Nantes - Lyon maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

NANTES - LYON MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Nantes - Lyon maçı 5 Nisan Çarşamba günü saat 22:10'da beIN SPORTS 5'te canlı yayınlanacak.

45 SANİYEDE FAZLA YAĞLARINDAN KURTUL ✅|İZLE

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
"Ey estetik sen nelere kadirsin" Şarkıcı Hatice'nin son hali sosyal medyanın dilinde! Yaptırmadığı yeri kalmadı...
Hadise alyansını taktı sosyal medya ikiye bölündü! Mehmet Dinçerler ile 5 ay evli kalmıştı o yüzük ortalığı karıştırdı: "Alyans mı dilek yüzüğü mü?"
Transferde Arda bombası! Böyle duyurdular
G.Saray'dan yeni sezon hamlesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Nürnberg - Stuttgart maçı saat kaçta?
Cremonese - Fiorentina maçı saat kaçta?
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Barajlardaki doluluk oranı ne kadar oldu?
Mescid-i Aksa ile ilgili ayet ve hadisler!
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Altay'da Paixao dalya peşinde Altay'da Paixao dalya peşinde 11:48
Transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi Transfer olacak mı? Resmi açıklama geldi 11:39
Cremonese - Fiorentina maçı saat kaçta? Cremonese - Fiorentina maçı saat kaçta? 11:32
Feyenoord-Roma eşleşmesi için flaş seyirci kararı! Feyenoord-Roma eşleşmesi için flaş seyirci kararı! 11:19
Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? Barcelona - Real Madrid maçı saat kaçta? 11:18
Sertaç Şanlı: Hedefimiz EuroLeague'i kazanmak Sertaç Şanlı: Hedefimiz EuroLeague'i kazanmak 11:17
Daha Eski
CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi! CEV Şampiyonlar Ligi'nde Türk derbisi! 11:11
LeBron Lakers'ı galibiyete taşıdı LeBron Lakers'ı galibiyete taşıdı 11:00
Özbek'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! Özbek'ten F.Bahçelileri kızdıracak sözler! 10:55
Ünlü golcü için flaş iddia! "G.Saray da istiyor ama..." Ünlü golcü için flaş iddia! "G.Saray da istiyor ama..." 10:41
Nantes - Lyon maçı saat kaçta? Nantes - Lyon maçı saat kaçta? 10:38
F.Bahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro... F.Bahçe'de büyük fiyasko! 43 milyon euro... 10:15