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Cremonese - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Cremonese ile Fiorentina karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 12:00 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 12:00
Cremonese - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İtalya Kupası

Cremonese - Fiorentina maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İtalya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Cremonese, Fiorentina'yı ağırlayacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Cremonese - Fiorentina maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

CREMONESE - FIORENTINA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Cremonese - Fiorentina maçı 5 Mart Çarşamba günü saat 22.00'de TRT Spor'da canlı yayınlanacak.

Cremonese - Fiorentina MAÇI CANLI İZLE

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