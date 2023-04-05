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Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

İspanya Kral Kupası'nda heyecan devam ediyor. Yarı final karşılaşmasında Barcelona ile Real Madrid karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 11:18 Güncelleme Tarihi: 05 Nisan 2023 Çarşamba 12:00
Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İspanya Kral Kupası

Barcelona - Real Madrid maçını canlı takip etmek için tıklayın

İspanya Kral Kupası heyecanı devam ediyor. Barcelona ile Real Madrid, yarı final maçında karşı karşıya gelcek. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Barcelona - Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BARCELONA - REAL MADRİD MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Barcelona - Real Madrid maçı 5 Mart Çarşamba günü saat 22.00'te Tivibu Spor'da canlı yayınlanacak.

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MUHTEMEL 11'LER

Barcelona: Ter Stegen; Kounde, Araujo, Alonso, Balde; Kessie, Busquets, Gavi; Raphinha, Lewandowski, Fati

Real Madrid: Courtois; Vazquez, Militao, Nacho, Alaba; Kroos, Tchouameni, Modric; Valverde, Benzema, Vinicius Jr

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