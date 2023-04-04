Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Union Berlin Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EİNTRACHT FRANKFURT - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı 4 Nisan Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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