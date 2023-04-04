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Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Union Berlin, Almanya Kupası'nda karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 12:20 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2023 Salı 12:40
Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Almanya Kupası

Almanya Kupası'nda heyecan çeyrek final ile devam ediyor. Eintracht Frankfurt ile Union Berlin Almanya Kupası'nda kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

EİNTRACHT FRANKFURT - UNİON BERLİN MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçı 4 Nisan Salı günü saat 19:00'da oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

Eintracht Frankfurt - Union Berlin maçını canlı takip etmek için tıklayın

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