TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den flaş açıklamalar!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF ile Double Pass arasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Başkan Büyükekşi ligden çekilen takımlarla ilgili alınan karar, MHK Başkanı Lale Orta ve yabancı sayısına ilişkin önemli konulara değindi.

MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Kulüplerimizin kendi altyapılarına kaynak ayırmalarını ve onları geliştirmeleri gerekiyor. Altyapı akademilerinden yetişen futbolcuların, öncelikle kendi kulüplerinin A takımına yükselmelerini, bir sonraki adımda da yurt dışına transfer olmalarını istiyoruz.

Kulüplerde gerçek anlamda futbol akademileri kurulacak ve 6 ay süre ile antrenörlerin ücretleri TFF tarafından karşılanacak. Akademiler TFF tarafından denetlenecek ve destek mekanizmaları denetleme sonuçlarına göre işletilecek. Belirli kriterlere göre seçilecek antrenörler, kendi ilgili yaş gruplarına göre eğitim alacaklar. Eğitimini tamamlayan antrenörler, eğitimini aldıkları yaş gruplarına göre çocuklarımıza ve gençlerimize eğitim verecekler.

Gelecek sezon Süper Lig ve TFF 1. Lig kulüplerine akademi zorunluluğu getirilmesi ile ilgili yönetim kurulu kararı aldık. Bugün de kulüplerimize tebliğ edeceğiz. "Genç futbolcu gelişimi kapsamında; 2023-2024 sezonunda Süper Lig'deki takımların, 2024-2025 sezonundan başlamak üzere katılabileceği B takımı uygulamasını da hayata geçiriyoruz.

"GEÇMİŞTEKİ ÖRNEKLERE BAKARAK KARAR ALDIK"

Biliyorsunuz, yönetim kurulumuz depremden hemen sonra 10 Şubat'ta bir karar aldı. Depremden etkilenen ve olağanüstü hal ilan edilen illerde ligden çekilmek isteyen kulüplerin taleplerini kabul ettik. Oynadıkları maçları tescil ettik. Ligden çekildikleri için bundan sonraki maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edilmeleri kararını aldık. O tarihten itibaren lig devam ediyor. Bu kulüpler 2022/23 sezonunda yapacakları maçlarda 3-0 hükmen mağlup ilan edildiler. Toplam 9 takım ligden çekildi. Hepsinin kalan alacaklarının çekilmemiş gibi ödenmesine karar verdik.

"OYNADIKLARI MAÇLAR KESİNLİKLE SİLİNMEZ"

Yönetim kurulumuz bu kararı verirken kamuoyunda bahsedildiği gibi alelacele bir karar almadı. Özellikle, bundan önceki geçmiş uygulamalara baktık. 30 yıldan bu yana içtihatler oluşmuş durumda. 1989'daki Samsunspor'dan başlayıp, daha sonra 1991 depreminde, daha sonra sel felaketinde, münferit deprem olaylarında TFF yönetim kurulu hep aynı kararı almış. Kamuoyunda bir kafa karışıklığı olmaması açısından şunun altını çizmek istiyorum; bir takım, herhangi bir şekilde deprem, başka konu olabilir ligden çekilirse ondan sonraki maçları otomatik olarak 3-0 hükmen mağlup olur. Oynadıkları maçlar kesinlikle silinmez. Bu maçlar tescil edilmiştir. Bu maçlarla ilgili kırmızı kartlar, sarı kartlar, ödemeler olmuştur. Hiçbir zaman olmamıştır. Önümüzdeki yıllarda da olmaz.

"ORTADA BİR DEPREM VAR"

Uygulama son derece açık ve şeffaf. Geçmişte de yapılan hep aynı. O zamana kadar oynadığı maçlar tescil edilmiş. Herhangi bir sebep, deprem değil de başka bir sebep, örnek vermek gerekirse 3-4 hafta oldu, Alanya Kestelspor bir trafik kazası geçirdi. 9 oyuncusu yaralandı. Bizden talepte bulundu. Biz ona 'Bu zamana kadar oynadığınız maçlar tescil edilir, isterseniz ligden çekilebilirsiniz. Ya böyle devam edersiniz ya da çekilirseniz sizi küme düşürmeyiz." dedik. Biz şunu yaptık, yeni karar almadık. Bu zamana kadar maçlar oynamış zaten, bundan sonra da oynayacakları maçlarda 3-0 hükmen mağlup oluyor. Eğer herhangi bir mücbir olmasaydı bu takımlar 3-0 hükmen mağlup oldukları için küme düşerdi ligden çekilen takımlar. Ortada bir deprem var. Küme düşmeme konusunda onlara bir olanak sağladık.

"KULÜPLER BİRLİĞİ'NİN KARAR ALMA YETKİSİ YOK"

Kulüpler Birliği'nin bu konuda karar alma yetkisi yok. Kararı TFF verir. Kulüplerin kararına göre bu iş olmaz. Öyle olsa dahi bize cuma günü akşam müracaat oldu. 6 kulüp bunu istiyor. 11 kulüp, bunu tersi yönünde kararı var. Kamuoyunu ne olur meşgul etmeyelim. Olmayacak şeylerle kamuoyunu yönlendirip bu şekilde bir şeyin 'bekliyoruz, baskı yapıyoruz', bir yandan basından, bir yandan sosyal medyadan bu şeyleri yapmanın hiç kimseye bir faydası yok.

"MHK BAŞKANINI DEĞİŞTİRME..."

Merkez Hakem Kurulu başkanını değiştirme gibi bir düşüncemiz yok. Bu hafta sadece derbi maçın hakemi manuel olarak atandı. MHK'nin böyle bir talebi oldu. Belçika'da da böyle uygulamalar olabiliyor. Bazen en zor maçı manuel olarak atayabiliyorlar. Biz de buna izin verdik. Şeffaflık gereği de bunu özellikle açıkladık.

Yabancı oyuncu sayısına bu ay sonuna kadar karar vereceğiz.