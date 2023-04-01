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Eğitim sürüyor

UEFA veya FIFA’ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı’nın 2. yüz yüze eğitim modülü İstanbul’da yapıldı.

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 01 Nisan 2023 Cumartesi 06:50
Eğitim sürüyor
UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nın 2. yüz yüze eğitim modülü İstanbul'da yapıldı. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, aday antrenörlere içerik ve metodoloji hakkında bilgi verdi.
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