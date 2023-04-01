Eğitim sürüyor

UEFA veya FIFA’ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı’nın 2. yüz yüze eğitim modülü İstanbul’da yapıldı.
UEFA veya FIFA'ya bağlı ulusal federasyonların en üst liglerinde 7 yıl ve üzeri oynamış futbolcuların katılma hakkına sahip olduğu UEFA B/A Birleşik Antrenör Eğitim Programı'nın 2. yüz yüze eğitim modülü İstanbul'da yapıldı. TFF Futbol Gelişim Direktörü Oğuz Çetin, aday antrenörlere içerik ve metodoloji hakkında bilgi verdi.