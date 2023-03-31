Haberler Futbol Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Marca tarafından hazırlanan Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en değerli oyunculardan oluşan 11'de Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'yla birlikte Feyenoord forması giyen milli oyuncu Orkun Kökçü yer aldı. İşte o liste...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 31 Mart 2023 Cuma 12:39
Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

İspanyol Spor gazetesi Marca, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan oluşan bir kadro oluşturdu.

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Marca tarafından düzenlenen 11'de iki milli oyuncu yer aldı.

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Fenerbahçe'de bu sezon başarılı performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yerini aldı.

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Borussia Dortmund, Roma Sevilla ve Napoli oyuncuyla yakından ilgileniyor.

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Napoli'nin Ferdi için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY HAYALİNİ KURUYORDUR"

Orkun Kökçü milli takımda ve Feyenoord'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken Ziggo Sport'a konuşan Hollanda futbolunun efsane ismi Ronald de Boer, Türkiye'de Galatasaray ya da Fenerbahçe gibi kulüplerin Orkun Kökçü'nün hayalini kurduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi dışından en iyi ilk 11

Diogo Costa - Porto

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Ferdi Kadıoğlu - F.Bahçe

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Timber - Ajax

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Inacio - Sporting Lizbon

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Santos - Zenit

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Orkun Kökcü - Feyenoord

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Alvarez - Ajax

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Kudus - Ajax

Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

Sesko - Salzburg

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fransa Kadın Futbol Milli Takımı'nda Renard dönemi
Agüero canlı yayında korkuttu! İşte o anlar
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
Baraj doluluk oranları İstanbul 31 Mart
2023 engelli öğretmen ataması başvuru!
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ferdi ve Orkun'a büyük onur! Ferdi ve Orkun'a büyük onur! 12:39
Haji Wright transferinde sürpriz gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... Haji Wright transferinde sürpriz gelişme! F.Bahçe ve G.Saray... 12:24
Beşiktaş sol bekini Brezilya'da buldu! Beşiktaş sol bekini Brezilya'da buldu! 11:49
Kartal'a gelmek için bunu yaptı! Kartal'a gelmek için bunu yaptı! 11:49
Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? Baskonia - Fenerbahçe Beko maçı saat kaçta? 11:27
Celtics'ten Milwaukee Bucks'a 41 sayı fark! Celtics'ten Milwaukee Bucks'a 41 sayı fark! 10:59
Daha Eski
Aslan'ın yeni bombası! Bayern, ManU ve Arsenal... Aslan'ın yeni bombası! Bayern, ManU ve Arsenal... 10:47
G.Saray maçı ne zaman, hangi kanalda? G.Saray maçı ne zaman, hangi kanalda? 10:40
Maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı! İşte o anlar Maçı bitirdi futbolcuları geri çağırdı! İşte o anlar 10:09
F.Bahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı? F.Bahçe'nin ısrarı sürüyor! Bu kez ikna olacak mı? 10:06
Marsilya - Montpellier maçı hangi kanalda? Marsilya - Montpellier maçı hangi kanalda? 10:01
Eintracht Frankfurt - Bochum maçı hangi kanalda? Eintracht Frankfurt - Bochum maçı hangi kanalda? 09:55