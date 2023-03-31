Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

"FENERBAHÇE VE GALATASARAY HAYALİNİ KURUYORDUR"

Orkun Kökçü milli takımda ve Feyenoord'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken Ziggo Sport'a konuşan Hollanda futbolunun efsane ismi Ronald de Boer, Türkiye'de Galatasaray ya da Fenerbahçe gibi kulüplerin Orkun Kökçü'nün hayalini kurduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.