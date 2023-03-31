Ferdi Kadıoğlu ve Orkun Kökçü'ye büyük onur! En değerli 11'e seçildiler

İspanyol Spor gazetesi Marca, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan oluşan bir kadro oluşturdu.
İspanyol Spor gazetesi Marca, Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen oyunculardan oluşan bir kadro oluşturdu.
Marca tarafından düzenlenen 11'de iki milli oyuncu yer aldı.
Fenerbahçe'de bu sezon başarılı performans sergileyen Ferdi Kadıoğlu ilk 11'de yerini aldı.
Feyenoord formasıyla şampiyonluğa koşan kaptan Orkun Kökçü'de gösterdiği etkileyici oyunla listede yer buldu.
Orkun Kökçü'nün transferi için Hollanda ekibi şimdiden birçok Avrupa devi ile görüşüyor.
TRANSFER REKORU KIRABİLİR
Bu sezon Fenerbahçe'de oynadığı futbolla dikkatleri üzerine çeken Ferdi Kadıoğlu, Avrupa devlerinin transfer listesine yer alıyor.
Borussia Dortmund, Roma Sevilla ve Napoli oyuncuyla yakından ilgileniyor.
Napoli'nin Ferdi için 30 milyon Euro'yu gözden çıkardığı belirtiliyor.
"FENERBAHÇE VE GALATASARAY HAYALİNİ KURUYORDUR"
Orkun Kökçü milli takımda ve Feyenoord'daki performansıyla dikkatleri üzerine çekerken Ziggo Sport'a konuşan Hollanda futbolunun efsane ismi Ronald de Boer, Türkiye'de Galatasaray ya da Fenerbahçe gibi kulüplerin Orkun Kökçü'nün hayalini kurduğunu düşünüyorum." açıklamasını yaptı.
İşte Avrupa'nın 5 büyük ligi dışından en iyi ilk 11
Diogo Costa - Porto
Ferdi Kadıoğlu - F.Bahçe
Timber - Ajax
Ramos - Benfica
Gonçalves - Sporting Lizbon