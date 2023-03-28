Romanya - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Romanya - Belarus maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Romanya ile Belarus kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Romanya - Belarus maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ROMANYA - BELARUS MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Romanya - Belarus maçı 28 Mart Salı günü saat 21:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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