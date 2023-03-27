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İrlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İrlanda ile Fransa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İrlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:02 Güncelleme Tarihi: 27 Mart 2023 Pazartesi 11:10
İrlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

İrlanda - Fransa maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İrlanda ile Fransa kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İrlanda - Fransa maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İRLANDA - FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İrlanda - Fransa maçı 27 Mart Pazartesi günü saat 21:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

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