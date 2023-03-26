İngiltere - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

İngiltere - Ukrayna maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İngiltere ile Ukrayna kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İngiltere - Ukrayna maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İNGİLTERE - UKRAYNA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İngiltere - Ukrayna maçı 26 Mart Pazar günü saat 19.00'da oynanacak. Karşılaşma S Sport Plus ve S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

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İNGİLTERE - UKRAYNA MAÇI MUHTEMEL 11'LER

İngiltere

Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Chilwell; Henderson, Phillips, Rice; Saka, Kane, Foden

Ukrayna

Lunin; Konoplya, Matvienko, Popov, Mykolenko; Malinovskyi, Stepanenko, Zinchenko; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk