Moldova - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Moldova - Faroe Adaları maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Moldova ile Faroe Adaları kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Moldova - Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MOLDOVA - FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Moldova - Faroe Adaları maçı 24 Mart Cuma günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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