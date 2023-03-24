Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Fransa - Hollanda maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Fransa ile Hollanda kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

FRANSA - HOLLANDA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Fransa - Hollanda maçı 24 Mart Cuma günü saat 22:45'te S Sport'ta canlı yayınlanacak.

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