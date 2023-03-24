Çekya - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Çekya - Polonya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Çekya ile Polonya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Çekya - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

ÇEKYA - POLONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Çekya - Polonya maçı 24 Mart Cuma günü saat 22:45'te oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

👊🏼2.5 DAKİKADA KARIN SIKILAŞTIRMA HAREKETİ|İZLE