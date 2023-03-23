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İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Euro 2024 Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile İngiltere kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 11:53 Güncelleme Tarihi: 23 Mart 2023 Perşembe 12:20
İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

İtalya - İngiltere maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. İtalya ile İngiltere kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İtalya - İngiltere maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İTALYA - İNGİLTERE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

İtalya - İngiltere maçı 23 Mart Perşembe günü saat 22:45'te S Sport 2'de canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL 11'LER

İtalya: Donnarumma; Di Lorenzo, Acerbi, Romagnoli, Spinazzola; Barella, Verratti, Jorginho; Berardi, Retegui, Grifo

İngiltere: Pickford; Walker, Stones, Maguire, Shaw; Henderson, Rice, Bellingham; Saka, Kane, Grealish

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