Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Euro 2024 Elemeleri

Danimarka - Finlandiya maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Euro 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde heyecan devam ediyor. Danimarka ile Finlandiya kritik maçta kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Danimarka - Finlandiya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

DANİMARKA - FİNLANDİYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Danimarka - Finlandiya maçı 23 Mart Perşembe günü saat 22:45'te S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.