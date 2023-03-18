Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Manchester City - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor. Manchester City ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Burnley maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 20:45'te Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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