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Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

FA Cup çeyrek final maçında heyecan devam ediyor. Manchester City ile Burnley karşı karşıya gelecek. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mart 2023 Cumartesi 12:20
Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | FA Cup

Manchester City - Burnley maçını canlı takip etmek için tıklayın...

İngiltere FA Cup'ta heyecan çeyrek final müsabakaları ile devam ediyor. Manchester City ile Burnley kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Manchester City - Burnley maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

MANCHESTER CITY - BURNLEY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Manchester City - Burnley maçı 18 Mart Cumartesi günü saat 20:45'te Tivibu Spor 3'te canlı yayınlanacak.

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