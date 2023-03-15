Haberler Futbol TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Son dakika transfer haberleri... Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kıyasıya sürerken takımlar aynı zamanda sezon sonu transfer çalışmalarını da sürdürüyor... Bu kapsamda dünyaca ünlü yıldız isimleri gözlerine kestiren başta Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray olmak üzere sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan dünya yıldızlarını ikna turunda... İşte Premier Lig'de, 3 büyüklerin ilgi duyduğu ve sezon sonu sözleşmesi bitecek olan futbolcular...

Futbol Haberleri Giriş Tarihi: 13 Mart 2023 Pazartesi 12:09 Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2023 Çarşamba 14:40
TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Süper Lig'de şampiyonluk kadar transfer yarışları da dikkat çekiyor...

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Özellikle son transfer döneminde hareketli, sıcak ve heyecanlandıran gelişmeler ile sonuçlar yaşandı...

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Şimdi sırada ise sezon sonu bombaları var...

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yaz transfer döneminde yine hareketli günlerin geçmesi beklenirken bazı futbolcular şimdiden 3 büyüklerin radarında...

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu kapsamda Premier Lig'de boy gösteren ve sözleşmeleri sezon sonu bitecek olan yıldızlar biçilmiş kaftan...

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İşte o oyuncular ve o isimleri takibe alan Süper Lig devleri;

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Wilfried Zaha - Yaş: 30 - Takımı: Crystal Palace, Poziyonu: Forvet, kanat - Piyasa Değeri: 32 milyon euro, İlgilenen takım: Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Roberto Firmino - Yaş: 31 - Takımı: Liverpool, Poziyonu: Forvet - Piyasa Değeri: 28 milyon euro, İlgilenen takım: Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İlkay Gündoğan - Yaş: 32 - Takımı: Manchester City, Poziyonu: Orta saha - Piyasa Değeri: 25 milyon euro, İlgilenen takım: Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Çağlar Söyüncü - Yaş: 26 - Takımı: Leicester City, Poziyonu: Stoper - Piyasa Değeri: 22 milyon euro, İlgilenen takım: Beşiktaş ve Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Naby Keita - Yaş: 28 - Takımı: Liverpool, Poziyonu: Orta saha - Piyasa Değeri: 20 milyon euro, İlgilenen takım: Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Yerry Mina - Yaş: 28 - Takımı: Everton, Poziyonu: Stoper - Piyasa Değeri: 18 milyon euro, İlgilenen takım: Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Adama Traore - Yaş: 27 - Takımı: Wolverhampton, Poziyonu: Kanat - Piyasa Değeri: 15 milyon euro, İlgilenen takım: Fenerbahçe ve Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Jesse Lingard - Yaş: 30 - Takımı: Nottingham Forest, Poziyonu: Orta saha - Piyasa Değeri: 14 milyon euro, İlgilenen takım: Beşiktaş ve Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Lucas Moura - Yaş: 30 - Takımı: Tottenham, Poziyonu: Kanat - Piyasa Değeri: 12 milyon euro, İlgilenen takım: Fenerbahçe

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Manuel Lanzini - Yaş: 30 - Takımı: West Ham United, Poziyonu: Orta saha - Piyasa Değeri: 10 milyon euro, İlgilenen takım: Beşiktaş

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Oxlade-Chamberlain - Yaş: 29 - Takımı: Liverpool, Poziyonu: Orta saha - Piyasa Değeri: 10 milyon euro, İlgilenen takım: Fenerbahçe ve Galatasaray

TRANSFER HABERLERİ: Dünyaca ünlü yıldız futbolcular Süper Lig'e! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Willian - Yaş: 34 - Takımı: Fulham, Poziyonu: Kanat - Piyasa Değeri: 3 milyon euro, İlgilenen takım: Beşiktaş

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